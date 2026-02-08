Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:48

Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию

Одиннадцатиклассник из Пущино нашел защищающую растения от грибков бактерию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Школьник из Московской области во время учебного эксперимента случайно обнаружил бактерию, способную подавлять рост грибков у растений, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам одиннадцатиклассника Николая Уликова из Пущино, микроорганизм обладает антимикотическими свойствами.

На занятиях мы хотели посеять гриб ежовик для культивирования на чашках Петри. Так как брали мы дикий гриб, после высеивания там, естественно, были внешние культуры. И появилась одна маленькая колония с ореолом вокруг. Там ничего не росло, кроме этой колонии. Выяснилось, что этот штамм обладает антимикотическими — противогрибковыми свойствами, — сообщил он.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что выявленный в России завозной случай лихорадки чикунгунья не представляет эпидемиологической угрозы. При этом, по его словам, заболевание обычно протекает тяжело: появляются температура до 40 градусов, ломота в суставах, боли в мышцах и голове.

До этого Онищенко выразил опасения, что оспа обезьян, корь и COVID-19 могут стать причиной новых мировых эпидемий. Он добавил, что против кори есть действенные препараты, однако опасность исходит от антиваксеров.

