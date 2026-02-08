Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию

Школьник из Московской области во время учебного эксперимента случайно обнаружил бактерию, способную подавлять рост грибков у растений, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам одиннадцатиклассника Николая Уликова из Пущино, микроорганизм обладает антимикотическими свойствами.

На занятиях мы хотели посеять гриб ежовик для культивирования на чашках Петри. Так как брали мы дикий гриб, после высеивания там, естественно, были внешние культуры. И появилась одна маленькая колония с ореолом вокруг. Там ничего не росло, кроме этой колонии. Выяснилось, что этот штамм обладает антимикотическими — противогрибковыми свойствами, — сообщил он.

