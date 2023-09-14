Школьник выстрелил в друга, чтобы проверить пистолет отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учащийся одной из школ в городе Гулькевичи в Краснодарском крае выстрелил в своего одноклассника из пневматического пистолета, чтобы узнать, работает ли отцовский пистолет, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Пострадавший получил легкую травму поясницы, на рубашке осталась дыра от металлического шарика. Сотрудники учебного учреждения вызвали полицию, работников из управления образования и родителей стрелявшего.

16-летний подросток тайком взял из серванта предмет самообороны и принес его в учебное заведение. После урока физкультуры он достал пистолет и выстрелил своему однокласснику в спину.

Конфликта между подростками не было, школьнику всего лишь было интересно, что будет, если выстрелить в человека. Отец стрелка приобрел пневмат для своей жены, поскольку сам он часто работает в ночных сменах и беспокоится за безопасность супруги.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга 16-летний ученик пронес в школу пневматический пистолет и начал стрелять. В результате его действий появились пострадавшие с ранениями легкой степени. Подросток выстрелил сначала на улице перед зданием, а затем в самой школе. Свое поведение школьник объяснил шуткой.