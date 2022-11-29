Школьник в Екатеринбурге пропал после драки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге пропал мальчик, который подрался после уроков и ушел в неизвестном направлении, сообщили URA.RU волонтеры из родительского комитета школы, где учится пропавший. Сейчас к его поискам подключены сотрудники полиции.

Он пропал сегодня днем. Должен был вернуться, но не выходил на связь. Последний раз его видели, когда он подрался около школы c мальчиком, после чего убежал. Родители очень переживают, он столько часов может находиться на улице, — рассказала собеседница издания.

Ранее в Приморском крае пропала девочка. Она вышла из дома со знакомым ее матери в селе Новосысоевка. После этого о ней ничего не было слышно, ребенка разыскивали полицейские и волонтеры. Семья, в которой подрастает девочка, состоит на учете, мать одна воспитывает пятерых детей.

На следующий день в региональном управлении СКР рассказали, что девочку нашли живой. Как оказалось, ребенок сам вышел из леса и к тому моменту был очень голодным. Следователи полагают, что к пропаже ребенка причастен знакомый матери девочки.