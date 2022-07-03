Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшую накануне в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой, пишет «Подъем» со ссылкой на региональное управление СКР. По данным издания, ребенок сам вышел из леса и к тому моменту был очень голодным. Следователи полагают, что к пропаже ребенка причастен знакомый матери девочки, сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Она живая, вышла из леса самостоятельно, голодная. Мужчину ещё ищем. Где-то он в лесу. Все обстоятельства выясняются, — сказали изданию представители следственных органов.

В субботу стало известно, что девочка примерно в 16:00 вышла из дома со знакомым ее матери в селе Новосысоевка. После этого о ней ничего не было слышно, ребенка разыскивали полицейские и волонтеры. Семья, в которой подрастает девочка, состоит на учете, мать одна воспитывает пятерых детей.

Заявление о пропаже ребенка написала ее мать, после чего правоохранители разослали по всему региону ориентировку на ребенка и мужчину. По данным СМИ, знакомый матери, с которым ушел ребенок, мог быть ранее судимым, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области в городе Камышине на реке Волге пропал ребенок. Там перевернулся катер. В результате ЧП погиб один человек, четверо пассажиров пострадали, судьба ребёнка, находившегося на борту, неизвестна.