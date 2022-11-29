Школьнице из Новосибирска сломали позвоночник на уроке физкультуры

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Новосибирске 12-летней школьнице сломали позвоночник на уроке физкультуры. В настоящее время девочка находится в больнице. У нее перелом позвоночника в двух местах, пишет «МК в Новосибирске». Инцидент произошел в школе № 145 в Первомайском районе 28 ноября. Семья написала заявление в полицию и районный отдел образования.

Как рассказала изданию сестра пострадавшей, когда девочка сидела на матах, на нее сзади прыгнул одноклассник, так что она «сложилась пополам».

Дети были на уроке физкультуры, сестра сидела на матах, а мальчик прыгнул на нее со всей силы сзади. Она сложилась пополам! — рассказала она.

После случившегося классный руководитель дала ей таблетку обезболивающего, но вызывать скорую не стала. Рядом с травмированной до приезда ее родителей находился только учитель по физкультуре, уточнила родственница. По ее словам, в школе «отмалчиваются» насчет этой ситуации, а родители мальчика, напрыгнувшего на ее сестру, «разводят руками» и говорят, что не способны справиться со своим ребенком.

Ученики школы № 78 в Красноярске ранее избили первоклассника, нанося ему удары в пах, после того как тот отказался поделиться с ними аскорбинкой. В пресс-службе красноярской прокуратуры сообщили, что в отношении учебного заведения и его сотрудников проведут проверку. Родители пострадавшего также заявили о произошедшем в управление образования. В дальнейшем они планируют переводить ребенка в другое учебное заведение.