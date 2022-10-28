Красноярского первоклассника жестоко избили школьники из-за аскорбинки Красноярского первоклассника жестоко избили школьники из-за аскорбинки

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Ученики школы № 78 в Красноярске избили первоклассника, нанося ему удары в пах, после того как тот отказался поделиться с ними аскорбинкой, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу красноярской прокуратуры. В ведомстве сообщили, что в отношении учебного заведения и его сотрудников проведут проверку. Родители пострадавшего также заявили о произошедшем в управление образования. В дальнейшем они планируют переводить ребенка в другое учебное заведение.

Прокуратура даст оценку деятельности сотрудников образовательного учреждения и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции, при наличии оснований примет меры реагирования, — сообщили в прокуратуре.

Мальчика били одновременно одноклассники и ученики четвертого класса. По словам его матери, ребенок пострадал как физически, так и психически. У первоклассника после ударов в области паха распухла мошонка, из-за чего он не может нормально ходить. Также ребенок стал более нервным и раздражительным. В настоящее время он не ходит в школу, восстанавливаясь дома под присмотром родителей.

Он пострадал как физически, так и психологически. Не может ходить, мошонка распухла. Мы прикладываем компрессы, но он писать толком не может даже, — рассказала женщина.

Учитель физкультуры одной из школ Канска Красноярского края ранее попытался проучить детей, которые не проявляли интерес к его предмету, вытащив одного из учеников к доске и начав душить. После инцидента одноклассники пострадавшего, который попал в травмпункт с ушибами шеи, боятся ходить в школу. Прокуратура потребовала отстранить педагога от учебной деятельности, а также рассматривает возможность привлечения к ответственности руководителя школы.