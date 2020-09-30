Сезон работы фонтанов на ВДНХ в Москве завершится 1 октября

С 1 октября из-за завершения сезона прекратят работу все 23 фонтана на ВДНХ в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ВДНХ.
В этом году посетителей радовали не только легендарные «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос», но и работавшие первое лето фонтаны у павильона № 14 Республики Азербайджан и сухой фонтан у павильона № 31 «Геология», — говорится в сообщении.
Фонтаны будут отключены, затем специалисты сольют из них воду, промоют чаши, демонтируют насадки, шаровые краны и светильники. Также будут продуты трубопроводы и прочищено водозаборное оборудование. На фонтаны установят заглушки и их законсервируют.
Зимой будет проведено плановое обслуживание насосного и электромеханического оборудования фонтанов в рамках подготовки к следующему сезону, — говорится в сообщении.
NEWS.ru писал, что фронтон главного входа павильона № 30 на ВДНХ был восстановлен. Специалисты воссоздали его первоначальный вид по старым чертежам и фотографиям. На фронтоне изображены цветы подсолнуха, маков, клещевины и других масличных растений.
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