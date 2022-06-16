Северный Кавказ получит 26 млрд рублей на утилизацию мусора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Северный Кавказ получит 26 млрд рублей инвестиций в проекты по работе с отходами, сообщает «360». Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ подписали Генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев и руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Мы переходим от намерений к конкретным действиям. Сегодня мы договорились о создании новых объектов, общая стоимость перспективных инвестиционных проектов составит 26 млрд рублей, и значительная часть этих инвестиций может быть предоставлена ППК РЭО и «Кавказ.РФ». Осуществление этих инвестиций позволит обеспечить достижение в СКФО показателей Федерального проекта, — сказал Буцаев.

Главная цель сотрудничества, по его словам, — создать в Северо-Кавказском федеральном округе условия экономики замкнутого цикла, направленной на повторное использование или переработку ресурсов. Соглашение предусматривает реализацию более 10 проектов и совместные мероприятия по экологическому просвещению.

Исполнительный директор НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко ранее сообщил, что в России лучше использовать мусорные полигоны, чем сжигать отходы. В ведомствах и организациях спорят о том, какую методику выбрать, уже давно, отметил он.