Семью оленеводов спасли от взявшего их в «заложники» белого медведя

В тундре Ненецкого автономного округа (НАО) семью оленеводов избавили от соседства белого медведя, который съел ездовых оленей и фактически держал людей в «заложниках». Об этом сообщила пресс-служба Баренц-отделения WWF России.

Хищник разгуливал по территории стойбища и убил двух ездовых оленей, которые находились на привязи рядом с чумом. Средств отпугивания у кочевников не было, поэтому медведь представлял угрозу для жизни всей семьи оленеводов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оленеводам удалось связаться по телефону с волонтёрами и рассказать о ситуации. Медвежий патруль отогнал хищника и доставил оленеводам ракетницы и фальшфейеры, чтобы они сами могли отпугивать белых медведей, если они вернутся.

Более десяти лет WWF России вeдёт программу «Медвежий патруль», которая направлена на предотвращение конфликтов между хищником и человеком. Группы добровольцев при поддержке фoнда работают в прибрежных населённых пунктах в нескольких северных регионах Роcсии.

Весной в вахтовом посёлке Сабетта на Ямале белый медведь распугал людей, приехавших на снегоходе. Исследовав транспортное средство и не найдя там ничего вкусного, медведь удалился, никого не тронув.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление, которое приводит к постепенному сокращению льда в Арктике, отразилось и на рационе белых медведей. Животные, вынужденные приспосабливаться к новым условиям жизни, стали постепенно переходить от мяса тюленей к рыбе, грызунам и птице. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев.