Белые медведи из-за потепления стали предпочитать несвойственную им пищу

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Глобальное потепление, которое приводит к постепенному сокращению льда в Арктике, отразилось и на рационе белых медведей. Животные, вынужденные приспосабливаться к новым условиям жизни, стали постепенно переходить от мяса тюленей к рыбе, грызунам и птице. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев.

Раньше мы замечали истощённых особей в большом количестве, теперь чаще звери встречаются упитанные. Их поведение говорит о том, что они находят возможность адаптации на берегу, — отметил специалист.

Его слова также подтверждает директор заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев, на территории которого проживают около 800 белых медведей. Он сообщил, что белые медведи, так же как их бурые сородичи, начали ловить рыбу. Кроме этого, хищники стали гоняться за овцебыками, леммингами и гусями.

Когда была большая численность леммингов, медведи перерыли всю тундру, добывая их, и так пережидали на них безледовый период, — рассказал руководитель заповедника.

Директор якутского Национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семёнов тоже в свою очередь отметил, что белые медведи в последнее время стали практиковать несвойственную для них наземную охоту, сообщает «Интерфакс».

Традиционно белые медведи, живущие на дрейфующих и припайных морских льдах, охотятся на кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и других морских животных.

Как ранее писал NEWS.ru, американские и канадские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда.

Оказалось, что к 2100 году пороговые значения будут превышены для 80% всех белых медведей. По данным исследователей, наибольшему риску из-за длительного голодания подвергнутся детёныши, а наименьшему — одинокие взрослые самки.