Белый медведь пытался угнать снегоход на Ямале

https://static.news.ru/photo/4c66f05e-7aaa-11eb-9188-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

В вахтовом посёлке Сабетта белый медведь распугал людей, приехавших на снегоходе. Исследовав транспортное средство и не найдя там ничего вкусного, медведь удалился, никого не тронув.

Выход белоснежного покорителя льдов к людям на Сабетте — явление не единичное. Вахтовые работники даже прозвали хищника домашним питомцем, — говорится в сообщении Telegram-канала «Я люблю Арктику».

На кадрах видно, как медведь подходит к снегоходу и начинает изучать содержимое сумок, привязанных к нему. Потом он опрокидывает снегоход на бок и отправляется к месту, где спрятались испуганные водитель и пассажир. В итоге медведь уходит ни с чем.

Как писал NEWS.ru, глобальное потепление, которое приводит к постепенному сокращению льда в Арктике, отразилось и на рационе белых медведей. Животные, вынужденные приспосабливаться к новым условиям жизни, стали постепенно переходить от мяса тюленей к рыбе, грызунам и птице. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев.

Его слова подтвердил директор заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев, на территории которого проживают около 800 белых медведей. Он сообщил, что белые медведи, так же как их бурые сородичи, начали ловить рыбу. Кроме этого, хищники стали гоняться за овцебыками, леммингами и гусями.