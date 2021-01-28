«Счёт шёл на секунды»: семью оленеводов спасли из ямальской тундры

https://static.news.ru/photo/cf137eca-6158-11eb-ba2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Здоровью двух маленьких детей и их родителей, накануне эвакуированных из ямальской тундры, ничего не угрожает. Граждане тепло одеты, благодаря чему не успели замёрзнуть. Экстренные службы доставили пострадавших в Яр-Сале.

Члены семьи рассказали, что стойбище они покинули накануне, вечером 27 января. В дороге кочевники делали остановки, согревались чаем. В диких условиях они чувствуют себя как дома, однако уже на подъезде к районному центру граждан подвела техника, передаёт телерадиокомпания «Ямал-Регион».

Я хотела детей обследовать, с прошлого года их не привозила сюда. Решили ехать. И у нас сломался «Буран». Сразу вызвали спасателей, они приехали за нами, — говорит Алиса Сэротэтто.

Путь семье предстоял неблизкий, так что родственники буквально укутались в тёплую одежду. Однако в экстренных службах уверены, что счёт шёл на секунды, так как температура воздуха опустилась ниже 40 градусов. На помощь к попавшим в беду прибыла бригада «Ямалспаса» на трёх снегоходах. Людей сразу доставили в районную больницу, за ними следят медики.

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