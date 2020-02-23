Ближайшие родственники погибших при взрыве газа в жилом доме ростовского города Азов получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшим региональные власти перечислят по 400 тысяч рублей.
Поручил в максимально сжатые сроки подготовить документы на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Окажем также единовременную помощь пострадавшим и помощь за утраченное имущество, — написал в Instagram губернатор Василий Голубев.
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До конца дня специалисты МЧС дадут заключение о возможности жильцам двух непострадавших подъездов вернуться в свои квартиры.
ЧП произошло в одном из домов на улице Павлова утром 22 февраля. Сначала прогремел взрыв, за ним последовал пожар. В результате случившегося погибли два человека, один был госпитализирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и устанавливает детали инцидента, писал NEWS.ru.
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