https://static.news.ru/photo/1f6987fa-5612-11ea-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs_rostov/instagram.com

Ближайшие родственники погибших при взрыве газа в жилом доме ростовского города Азов получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшим региональные власти перечислят по 400 тысяч рублей.

Поручил в максимально сжатые сроки подготовить документы на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Окажем также единовременную помощь пострадавшим и помощь за утраченное имущество, — написал в Instagram губернатор Василий Голубев.

До конца дня специалисты МЧС дадут заключение о возможности жильцам двух непострадавших подъездов вернуться в свои квартиры.

ЧП произошло в одном из домов на улице Павлова утром 22 февраля. Сначала прогремел взрыв, за ним последовал пожар. В результате случившегося погибли два человека, один был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и устанавливает детали инцидента, писал NEWS.ru.