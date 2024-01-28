Семилетняя девочка выпила жидкость от тараканов и попала в больницу В Подмосковье семилетняя девочка отравилась жидкостью от тараканов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красногорске Московской области экстренно госпитализировали семилетнюю девочку, которая отравилась инсектицидами, сообщает РЕН ТВ. Уточняется, что ребенок случайно выпил жидкость от тараканов.

Инцидент произошел 26 января, когда первоклассница сделала несколько глотков средства для уничтожения насекомых. Ей стало плохо, родители обратились за медицинской помощью. Пострадавшую доставили в детскую больницу, где диагностировали острое отравление.

Ранее следственные органы в Ингушетии начали проверку по факту смерти пятилетней девочки в больнице. Ребенка доставили в медучреждение 26 января с признаками химического отравления, от которого она умерла на следующий день.

До этого в Дагестане 14-летний подросток попал в больницу с травмой кисти после взрыва петарды. По данным пресс-служба республиканской прокуратуры, юноша лишился части руки в результате взрыва пиротехники.

Также в подмосковном Королеве женщина и ее пятеро детей отравились из-за неисправности газовой колонки. Инцидент произошел, когда женщина готовила для семьи ужин. Пострадавших госпитализировали, им оказана экстренная помощь.