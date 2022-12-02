Белгородское село оказалось обесточено после обстрела Губернатор Белгородской области Гладков: село Старый Хутор обесточено после обстрела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Село Старый Хутор в Белгородской области осталось без электричества после обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что никто из местных жителей не пострадал. По словам главы субъекта РФ, осколки снаряда попали по трем частным домовладениям, у домов оказалась посечена кровля и выбиты окна.

В Валуйском городском округе под обстрел попало село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда повреждены 3 частных домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено, — сообщил губернатор.

На место прилета выехали аварийные бригады энергетиков для устранения последствий. Оперативные службы продолжают подомовый обход территории, заключил губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, пострадавших нет. Он подчеркнул, что также были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. По его словам, посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад.

Кроме того, в тот же день в регионе продлили дистанционное обучение до 24 марта. Мера коснулась девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского округа.