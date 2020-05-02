Седьмой пациент с коронавирусом умер в Калининградской области

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За последние сутки в Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв в регионе достигло семи человек.

Среди умерших две женщины 35 лет и 70 лет и пять мужчин от 59 до 75 лет, — сообщили в оперативном штабе.

Всего в регионе за последние сутки выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции. У 11 пациентов диагностирована пневмония, 13 пациентов обратились в больницу с симптомами ОРВИ, 19 человек не имеют симптомов, они были в контакте с заболевшими.

Общее число инфицированных составляет 438. Излечились 98 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1984 человека, 176 в условиях обсерватора.

NEWS.ru писал, что врач-реаниматолог ростовской больницы заразился коронавирусом.

Всего в России зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек, 1222 человека умерли. В Москве — 62658 заболевших, 6374 выздоровело, 695 умерло.