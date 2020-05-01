Врач-реаниматолог ростовской больницы заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8d14d1a8-8ba8-11ea-ad37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врач-реаниматолог Ростовской областной клинической больницы № 2 заразился коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Там уточнили, что круг контактных лиц определен, они находятся на самоизоляции. Тем временем, в больнице проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

По последним данным, в Ростовской области зарегистрировано 1023 случая заражения коронавирусом, умерли 9 человек, выздоровели 98.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

1 мая работающий в Покровской больнице Петербурга врач-реаниматолог Сергей Саяпин рассказал, как заразился коронавирусом. Он подозревает, что это произошло 10 апреля, во время интубации трахеи тяжёлому пациенту. Доктор отметил, что в то время в больнице не было средств индивидуальной защиты и медицинский персонал обходился тем, что было. Например, у Сергея Саяпина была малярная роба и маска для плавания, писал NEWS.ru.