Врач-реаниматолог ростовской больницы заразился коронавирусом

Врач-реаниматолог Ростовской областной клинической больницы № 2 заразился коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Там уточнили, что круг контактных лиц определен, они находятся на самоизоляции. Тем временем, в больнице проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.
По последним данным, в Ростовской области зарегистрировано 1023 случая заражения коронавирусом, умерли 9 человек, выздоровели 98.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.
1 мая работающий в Покровской больнице Петербурга врач-реаниматолог Сергей Саяпин рассказал, как заразился коронавирусом. Он подозревает, что это произошло 10 апреля, во время интубации трахеи тяжёлому пациенту. Доктор отметил, что в то время в больнице не было средств индивидуальной защиты и медицинский персонал обходился тем, что было. Например, у Сергея Саяпина была малярная роба и маска для плавания, писал NEWS.ru.
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