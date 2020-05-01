Реаниматолог о COVID-19: даже я, опытный врач, оказался к этому не готов

https://static.news.ru/photo/dfbea8ee-8b39-11ea-90dd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Саяпин Фото: instagram.com/anestesiolog.md/

Санкт-Петербургский врач из Покровской больницы, реаниматолог Сергей Саяпин рассказал, как заразился коронавирусом во время работы, а затем лечился от пневмонии.

Сергей Саяпин был одним из первых врачей в Санкт-Петербурге, который заразился коронавирусом «во время исполнения служебного долга». Он считает, что заразился вирусом 10 апреля, во время реанимации пациента. Врачу пришлось провести интубацию трахеи.

В процедуре реанимации есть такой опасный момент, как интубация трахеи — грубо говоря, введение в нее специальной трубки, которая позволяет пациенту свободно дышать. Опасен он потому, что во внешнюю среду во время интубации вырывается все то, что накопилось у пациента в лёгких, — привели слова врача на портале KP.ru.

Сергей Саяпин отметил, что в то время в больнице не было средств индивидуальной защиты и медицинский персонал обходился тем, что было. У Сергея Саяпина была малярная роба и маска для плавания.

Мы понимали, что в таких условиях — при практически полном отсутствии СИЗ, на карантине, без «чистых» и «грязных» зон — кто-то из нас рано или поздно заразится. Но, как оказалось, «понимать» и «осознавать» — совершенно разные вещи. К этому нельзя быть готовым. Даже я, реаниматолог с пятнадцатилетним стажем, оказался не готов, — процитировали врача на портале KP.ru.

Спустя какое-то время Сергей Саяпин заметил первый признак заболевания. Врач не почувствовал вкус и запах завтрака. Потом начался сухой кашель.

Однажды я просто не сумел распознать запах финского сыра, который обычно ем на завтрак. Да и вкус у него практически исчез — ощущение было такое, как будто пластик жуешь, — рассказал Сергей Саяпин.

Врач поделился, что делал каждый день в больнице дыхательную гимнастику, чтобы избежать осложнений после коронавируса. Для этого он смастерил из подручных средств специальный тренажёр.

Я первым делом собрал для себя дыхательный тренажёр — залил воды в пластиковую бутылку и вставил в горлышко трубку от капельницы. Работает очень просто: вдыхаешь носом, выдыхаешь через трубочку. Это нужно для того, чтобы в лёгких после выдоха оставалось давление — чтобы здоровые альвеолы не спадали, а «ослабевшие» — снова расправлялись, — сообщил Сергей Саяпин.

Он добавил, что делал упражнения лёжа на животе по 15-20 минут в день.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выздоровел и вернулся к работе. Он добавил, что сделал два теста на коронавирус перед возвращение к рабочим обязанностям. Оба показали отрицательный результат.