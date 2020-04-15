Главврач больницы в Коммунарке выздоровел и вернулся к работе

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вылечился от коронавируса и вернулся на рабочее место.
О выздоровлении Проценко сообщил лично в своём аккаунте в Facebook.
Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны, — написал врач.
Также он сообщил, что за сутки в больницу поступило меньше пациентов, чем выписалось.
Состоит на лечении 487, из них: с диагнозом «внебольничная пневмония» — 485, в ОРИТ — 42 (на ИВЛ — 21). За сутки поступило 34, выписано 37, — уточнил Проценко.
Как писал NEWS.ru ранее, видеохостинг YouTube восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Ранее сообщалось, что ролик был удалён с канала «RT на русском» без объяснения причин, якобы в нём были нарушены правила сообщества.
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