«Сделали на высшем уровне»: врачи рассказали об операции во время пожара

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Врачи кардиохирургического центра в Благовещенске, которые продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся в здании пожар, рассказали, что хирургическое вмешательство нельзя было прервать. Несмотря на дым и экстренную эвакуацию персонала и пациентов, операционная бригада успешно провела аортокоронарное шунтирование, и только потом они покинули помещение вместе с пациентом.

Операция идёт, её закончить было нельзя, к сожалению или к счастью для пациента. Сделали всё на высшем уровне. Операция — аортокоронарное шунтирование с искусственным кровообращением — выполнена полностью, без особенностей, — рассказал Telegram-каналу Mash заведующий кардиологическим отделением, хирург Валентин Филатов.

Операция началась в 8:00 утра по местному времени, а сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 12:00. Решение остаться в операционной и продолжать работать принял сам Филатов, и только когда пациенту уже ничего не угрожало, операционная бригада эвакуировалась вместе с ним.

Операцию нельзя было остановить, больной находился на аппарате искусственного кровообращения, это угрожало бы его жизни. Паники не было, работали как обычно, проверяли всё ли в порядке, — рассказала анестезиолог-реаниматолог Антонина Смолина.

Губернатор Амурской области Василий Орлов уже распорядился наградить этих медиков.

После пожара в кардиоцентре домой отправили 14 пациентов, 49 человек разместили в помещениях Амурской медакадемии, троих — в областной больнице.

Как писал NEWS.ru, нарушение в работе электропроводки могло стать причиной пожара в кардиохирургическом корпусе в Благовещенске. Прокуратура Благовещенска начала проверку по факту возгорания чердачного помещения клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора города Дмитрий Ханюков.

Инцидент произошёл в Благовещенске утром 2 апреля. Загорелась кровля здания. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. По имеющимся данным, никто не пострадал. Из больницы эвакуированы 67 человек. При этом на первом этаже здания всё время тушения пожара длилась операция. Там находился один пациент и восемь членов операционной бригады. В тушении пожара участвовали 59 человек и 28 единиц техники.