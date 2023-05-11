СБУ пыталась завербовать замминистра МЧС ДНР, угрожая его жене расправой ФСБ предотвратила попытку вербовки СБУ первого замминистра МЧС ДНР, угрожая его жене расправой

Фото: МЧС Донецкой Народной Республики

Дмитрий Костямин

Сотрудники ФСБ помешали Службе безопасности Украины завербовать первого заместителя министра МЧС Донецкой Народной Республики Дмитрия Костямина, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону. Отмечается, что СБУ требовала у чиновника передать Киеву закрытую информацию, угрожая его супруге физической расправой.

УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги, — говорится в сообщении.

1 марта супруга замминистра Елена Слабунова приехала в Харьков на похороны матери, где ее задержала СБУ. После этого Костямина вынуждали к сотрудничеству под угрозой физической расправы над его женой.

Сотрудники украинской спецслужбы требовали от него различную информацию, включая личные и компрометирующие данные о руководящем составе МЧС и других ведомствах силового блока. За это они обещали присылать ему записи голоса жены.