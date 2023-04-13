Бывший наемник из США рассказал, зачем вступил в украинский легион Бывший наемник из США рассказал, что вступил в украинский легион для помощи России

Фото: Michaal Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший наемник из США Джон Макинтайр рассказал, что в 2022 году хотел сражаться в зоне специальной военной операции на стороне России, но позже решил завербоваться в «Украинский иностранный легион», чтобы помогать шпионить за ВСУ. В разговоре с KP.RU он отметил, что прибыл на Украину в марте 2022 года, где его легко приняли на службу из-за американского паспорта.

Я прибыл на Украину 17 марта 2022 года, как раз когда шел бой за Киев. И офицеры ВСУ сразу же всем сказали: «Вы хотите сейчас ехать в Киев? Вот вам пистолет, вот шлем, подпишите здесь, садитесь в машину». Но никто из моей группы не вызвался. Наши парни сказали: «Это просто самоубийство», — поделился Макинтайр.

По словам американца, на передовой было плохо с питанием и с командованием. Он пояснил, что в иностранном легионе осталось около ста солдат из тысячи — многие присоединились к другим подразделением или уехали домой.

Макинтайр рассказал, что в основном иностранцы приезжают воевать за ВСУ по трем причинам. Некоторые из них «с промытыми мозгами» хотят бороться за свободу и демократию, другим нравится участвовать в боях, а третья группа пытается наживаться на участие в военных действиях.

Они приходят в «Украинский иностранный легион», им дают форму и оружие, они там сидят и разживаются деньгами, ведь довольствие капает. Затем они тратят деньги на бары, рестораны, проституток, — уточнил американец.

Макинтайр заявил, что планирует оставаться в России, найти работу и получить гражданство. Он отметил, что вернется в США в том случае, если там начнется революция. Американец прошел контрактную армию США и два года служил в Техасе как минометчик, поэтому планирует в случае возвращения на родину обучать повстанцев.

Макинтайр ранее рассказал, что военнослужащие ВСУ продают полученное от США вооружение преступникам. Он подчеркнул, что на Украине распространено воровство, а многие офицеры имеют дорогие автомобили.