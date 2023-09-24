Сбившие ребенка в Дагестане подростки оказались его родственниками Семья сбитого подростками школьника в Дагестане не имеет претензий к обидчикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане семья мальчика, которого ранее подростки нарочно сбили на автомобиле, когда тот пытался проехать по дороге на велосипеде, заявила, что не имеет претензий к обидчикам, передает Telegram-канал Mash. Выяснилось, что дети являются родственниками и старшие ребята принесли извинения пострадавшему.

Мама первоклассника говорит, что сын катался на соседней улице. Травм он не получил и к врачам обращаться не пришлось. О том, что машину сожгли, узнали случайно — женщина предполагает, что подростки могли сделать это сами.

Сейчас молодых людей проверяют на употребление психоактивных веществ.

Ранее на запечатленный на видео инцидент обратила внимание республиканская полиция. На опубликованных в соцсетях видео видно, как автомобиль задним ходом дважды перекрывает дорогу подростку на велосипеде. В третий раз машина сбивает велосипедиста. После этого из авто выходят двое молодых людей и что-то говорят упавшему на дорогу подростку. В полиции назвали подобное поведение недопустимым и требующим незамедлительного вмешательства со стороны МВД.