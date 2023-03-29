Сбивший ребенка экс-депутат отделался исправительными работами Сбивший ребенка экс-депутат Мамонтов отделался 10 месяцами исправительных работ

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Мировой суд признал виновным бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова после того, как тот сбил ребенка на авто и скрылся с места преступления, и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы, рассказали ТАСС в региональном управлении судебного департамента. Ранее мужчина выплатил семье пострадавшего ребенка компенсацию в размере 1 млн рублей. После этого семья не настаивала на более суровом наказании.

Мировым судьей 2-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области 29 марта 2023 года провозглашен обвинительный приговор в отношении Мамонтова С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности. — NEWS.ru), ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы, — огласил приговор судья.

30 октября 2022 года Сергей Мамонтов сбил ребенка на дороге. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить мальчика на ноги. Когда это ему не удалось, Мамонтов сел в машину и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Мать мальчика рассказала, что свидетелем наезда был ее сосед. Он кричал депутату, чтобы тот вызвал скорую. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения.