В Новосибирской области водитель переехал ребенка и уехал URA.RU: депутат Татарского района Новосибирской области переехал на автомобиле ребенка и уехал с места ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарске Новосибирской области водитель переехал ребенка и уехал, передает Telegram-канал URA.RU. По сведениям агентства, за рулем автомобиля находился член совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

В Татарске (Новосибирская область) водитель переехал ребенка и уехал. Сообщается, что за рулем авто находился член совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов, — передает канал.

Ранее стало известно, что 14 октября актриса Анна Большова насмерть сбила на автомобиле 31-летнюю мать двоих детей в деревне Грачевка Калужской области. Артистка в момент ДТП поворачивала с одной улицы на другую.

Сестра погибшей Олеси Борисенко подтвердила, что та была пьяна в момент аварии. Незадолго до трагедии женщина проводила время со своими детьми, после чего муж отвез ее в Грачевку и высадил на неосвещенной развилке дороги.