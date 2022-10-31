Мать сбитого новосибирским депутатом ребенка раскрыла подробности аварии Мать сбитого депутатом ребенка рассказала, что виновник ДТП прятался в гараже после аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать шестилетнего мальчика из Новосибирской области, которого сбил депутат «Единой России» Сергей Мамонтов, рассказала изданию «КП-Новосибирск», что свидетелем наезда был ее сосед. Он кричал депутату, чтобы он вызвал скорую, однако тот уехал. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения.

На кадрах с камер наблюдения видно, как иномарка заворачивает во двор и буквально подминает под себя ребенка. После этого водитель выходит из машины, что-то говорит ребенку, обходит авто и уезжает. Женщина сообщила, что за несколько минут до происшествия ее сын Богдан вышел на улицу за выбежавшей из квартиры кошкой и вернулся весь в крови. Дойти до дома ему помогли соседи.

Я сначала подумала, что Богдан, может быть, упал — на улице местами скользко. А сын говорит, что ударился о белую машину. Соседи говорят — на ребенка иномарка нашего местного депутата наехала, — рассказала россиянка.

В больнице у ребенка диагностировали рваную рану на голове. Его мать добавила, что сейчас у мальчика болит живот. Врачи перевели его в реанимацию.

ДТП произошло в воскресенье, 30 октября, возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Кроме того, в отношении депутата возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), ему может грозить до года лишения свободы.