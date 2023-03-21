Сбитый над Черным морем БПЛА мог готовиться к нападению на порт Туапсе Mash: сбитый американский беспилотник мог участвовать в подготовке нападения на порт Туапсе

Фото: defense.gov

Момент подлета самолета Су-27 к БПЛА

Telegram-канал Mash сообщает, что американский беспилотник MQ-9 Reaper, сбитый над Черным морем, разведывал обстановку для того, чтобы ВСУ могли нанести удары морскими и воздушными дронами по порту Туапсе. По данным канала, позже беспилотники должны были координировать полет на базу.

Mash сообщает, что российские военные узнали о планируемой атаке заранее, корабли Черноморского флота к моменту операции были приведены в боевую готовность.

Инцидент с американским беспилотником произошел 14 марта в небе над Черным морем. По данным Минобороны РФ, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. Он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Россией с начала спецоперации на Украине. Обломки БПЛА были обнаружены в море на глубине одного километра в 60 километрах от Севастополя.

Ранее в Сети появились кадры последствий удара, связанного с поражением БПЛА в небе над Джанкоем 20 марта. На записи видны повреждения дома, разрушенного после прилета обломков БПЛА ,— у него повреждены крыша, стены, веранда. На дереве, стоящем неподалеку от постройки, висят обломки дрона.

Беспилотники были сбиты российскими системами ПВО вечером 20 марта. Обломки одного из дронов ВСУ упали среди жилых домов, а недалеко от крушения БПЛА, около школы № 7, наблюдались проблемы с электричеством. СМИ сообщали, что целью украинских БПЛА стал джанкойский техникум — в учебном заведении и общежитии выбило большинство стекол, а всех студентов эвакуировали.