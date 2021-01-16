Самолёт со сломанным шасси сел в Москве

https://static.news.ru/photo/cd52491a-5832-11eb-a8a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: svo_airport/vk.com

Авиалайнер с повреждённым шасси совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

Лайнер двигался по маршруту из турецкой Антальи в российскую столицу. Посадка прошла в штатном режиме.

Самолёт, следовавший рейсом Анталья — Москва, с повреждением стойки шасси приземлился в Шереметьево. Посадка прошла штатно, — рассказал журналистам ТАСС источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент специалисты выясняют причину случившегося. Подробности инцидента неизвестны.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолёт Airbus A-320 авиакомпании «Ямал». Он следовал рейсом Москва — Салехард.

Пилоты запросили полосу для аварийной посадки в связи со срабатыванием датчика неисправности приборов. На борту в этот момент находились 111 пассажиров, никто не пострадал.

Накануне NEWS.ru писал, что пассажирский самолёт, следовавший из Владивостока в Москву, совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком отказа тормозной системы. Рейс выполнял лайнер Airbus A330, о его посадке были предупреждены аэропортовые службы. Причина неисправности устанавливается.