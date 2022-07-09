Самолёт с парашютистами совершил аварийную посадку в Подмосковье

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Самолёт L-410 совершил аварийную посадку в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По имеющимся данным, причиной посадки стала неисправность двигателя. На борту в этот момент находились 19 человек.

Самолёт, перевозивший парашютистов, из-за неисправности правого двигателя совершил жесткую посадку в поле рядом с аэродромом Большое Грызлово, — рассказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, в результате инцидента пострадавших нет. на борту находились 17 парашютистов и два члена экипажа. По информации источника, двигатель отказал сразу после взлёта, в результате чего пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в поле. Уточняется, что на земле разрушений нет. Сам самолёт получил незначительные повреждения.

Let L 410 «Turbolet» — лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Разработан в 1966–1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice. В ноябре 2018 года в России был выпущен первый самолёт L 410, собранный на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге.