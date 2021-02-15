Самолёт, летевший в Челябинск, возвращается в Шереметьево из-за техпроблем

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Самолёт Sukhoi Superjet 100, следующий рейсом Москва — Челябинск, возвращается в аэропорт Шереметьево из-за возникших технических проблем.

Воздушное судно Superjet, выполняющее рейс Москва — Челябинск, возвращается в аэропорт вылета, предварительно, из-за технических проблем, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

В этот же день самолёт авиакомпании Utair Москва — Минеральные Воды вернулся в аэропорт вылета после срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru, накануне вылетевший в Уфу самолёт Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Екатеринбурге. По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность. Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров. Командир самолёта принял решение о посадке в аэропорту вылета. На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, пассажиры и члены экипажа не пострадали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и руководителя отделения криминалистики.