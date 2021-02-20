«Самое русское видео»: четыре белых медведя погнались за КамАЗом в Якутии

https://static.news.ru/photo/2da83a0a-73fd-11eb-89e6-96000091f725_660.jpg Фото: СургутИнформТВ / vk.com

Четыре белых медведя устроили погоню за грузовиком в Якутии. Видеозапись приследования опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

Цель животных авторы видео не объяснили, и судя по кадрам, в кузове КамАЗа было пусто, так что, скорее всего, мохнатые преследователи хотели просто покататься, или узнали водителя, который их подкармливал. При этом один из них опёрся передними лапами на грузовик, пытаясь забраться в него.

Всё действие сопровождалось главной темой из советского фильма «Джентельмены удачи». Медведи бежали за машиной несколько километров, когда видео оборвалось. Неизвестно, чем закончилась погоня. Под роликом, опубликованным на странице «СургутИнформТВ» пользователи оставили комментарии, отметив, что это, пожалуй, ролик из категории «самое русское видео».

«Только в России можно такое увидеть, и не удивляться», «На это можно смотреть вечно», «Бедный водила, страшно», — писали россияне под роликом.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ создадут «русский Land Cruiser» на базе броневика. Автомобиль будет выполнен на базе перспективного лёгкого броневика «Стрела».