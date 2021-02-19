Русский Land Cruiser создадут на базе броневика

https://static.news.ru/photo/3d6ca0e8-7312-11eb-ba0a-96000091f725_660.jpg Фото: мультимедиа.минобороны.рф

В России планируют создать свою версию гражданского внедорожника, близкого по характеристикам к Toyota Land Cruiser. Автомобиль будет выполнен на базе перспективного лёгкого броневика «Стрела».

Как сообщил гендиректор ВПК Александр Красовицкий, на небронированную «Стрелу» в компании возлагают большие надежды. ВПК — ведущий российский производитель колёсной военной техники, напоминает РИА Новости.

На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались​​​. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооружённых силах РФ, — сообщил Красовицкий.

Кроме того, ВПК будет поставлять автомобиль на внутренний гражданский рынок. Там уверены, что машина будет пользоваться спросом, потому что, по словам главы компании, некоторые специалисты её называют «нашим Land Сruiser».

На базе «Стрелы» будет создано целое семейство автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии. Это и стандартная бронированная машина, и бронированная так называемая амфибия, и даже бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

Как ранее писал NEWS.ru, скоро на вооружение ВДВ поступит новая десантируемая боевая техника на бронированном гусеничном и колёсном шасси. Новые машины будут десантировать с парашютами на базовых шасси БМД-4М и БТР-МДМ.