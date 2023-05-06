Девочка на Урале погибла, катаясь на самодельных качелях В Свердловской области восьмилетняя девочка погибла, катаясь на самодельных качелях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетняя девочка из Свердловской области скончалась от удушья, перевернувшись во время катания на самодельных качелях, сообщает Telegram-канал SHOT. Полиция разыскивает мастера, сделавшего качели.

SHOT утверждает, что в тот день две девочки гуляли в Верхней Туре, увидели качели и решили на них покататься. Качели были привязаны к стволу дерева веревками: раскачавшись, девочка перевернулась, и веревка обвила ее шею. Подруга попыталась помочь ей выбраться, но не смогла этого сделать и побежала к взрослым за помощью.

В это время мимо качелей проходила местная жительница. Она увидела висящего на качелях ребенка и вызвала скорую помощь. Медики отвезли полуживую девочку в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Полиция начала проверку в отношении родителей погибшей, а также занялась поиском мастера смертельных качелей.

Ранее сообщалось, что следователи Ростова-на-Дону приступили к разбирательству в уголовном деле о гибели двух детей 10 и 12 лет на реке Мертвый Донец. Мальчик и девочка вышли на подтаявший лед водоема и ушли под воду. Очевидцы происшествия тщетно пытались вызволить детей.