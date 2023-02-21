Дети провалились в Ростове-на-Дону под лед и погибли В Ростове СКР возбудил уголовное дело после гибели двух детей на льду

Фото: 61.mchs.gov

Следователи Ростова-на-Дону приступили к разбирательству в уголовном деле о гибели двух детей 10 и 12 лет на реке Мертвый Донец, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области. Мальчик и девочка вышли на подтаявший лед водоема и ушли под воду. Очевидцы происшествия тщетно пытались вызволить детей.

По данным следствия, 20 февраля 2023 года в вечернее время 12-летняя девочка и 10-летний мальчик вышли на лед реки Мертвый Донец, где провалились в воду. Очевидцы произошедшего предприняли попытку спасти детей, однако вытащить их из воды не удалось. Их тела были обнаружены и извлечены из воды ночью 21 февраля 2023 года с признаками утопления, — говорится на сайте СУ СКР.

Разбирательство начато по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. С телами погибших детей будут работать судмедэксперты.

18 февраля в московском парке «Кузьминки» на замерзшем пруду утонул 14-летний подросток. При этом мальчика удалось вызволить из водоема еще живым, но позже он скончался, несмотря на оказанную на месте помощь. Кузьминская межрайонная прокуратура начала разбирательство по этому случаю.