Сальдо рассказал о регулярных переходах бойцов ВСУ на сторону России

Фото: МО Украины

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о регулярных переходах бойцов вооруженных сил Украины на российскую сторону. В беседе с РИА Новости он отметил, что, хотя подобное не носит массового характера, власти стараются не распространяться о таких случаях, опасаясь проблем для киевских военных.

Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям, — сказал Сальдо.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что несколько десятков военнослужащих ВСУ перешли на сторону российской армии. В их числе оказались два офицера элитного спецподразделения.

Днем ранее российские войска пресекли попытку ВСУ пересечь реку Днепр в районе Херсона. Пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко подчеркивал, что старания украинских войск не увенчались успехом и бойцы не смогли закрепиться на левом берегу реки. Сальдо на прошлой неделе сообщал, что левый берег Днепра бойцы ВСУ регулярно и бесприцельно обстреливают.