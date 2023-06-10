Сальдо: Днепр может войти в русло к 16 июня

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что вода в затопленных из-за разрушения Каховской ГЭС городах убывает. Он подчеркнул, что в течение недели, к 16 июня, Днепр войдет в свое привычное русло.

По предварительным расчетам ПАО «РусГидро», Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, — сообщил Сальдо.

Он добавил, что проведению восстановительных работ мешают постоянные обстрелы со стороны украинских сил. Тем не менее, сотрудники МЧС из разных российских регионов, военные и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Народного фронта» справляются с задачей. По словам Сальдо, к отправке в Херсонскую область готовятся еще сотни спасателей и десятки единиц техники.

Он отметил, что уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на три метра до отметки сем метров, а в низовьях Днепра начала сходить вода. Сейчас в регионе началась откачка воды и уборка мусора с улиц.

Кроме того, врио главы региона добавил, что из затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировали более 6 тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Он добавил, что более 1,7 тысячи эвакуированных граждан расселили в пунктах временного размещения, 62 человека доставили в больницу.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек.