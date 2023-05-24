С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник С-350 впервые сбил самолеты Украины в зоне СВО в режиме полного автомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» успешно сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, передает РИА Новости. Этот автоматический режим работы был впервые опробован в боевых условиях и стал уникальным в мире.

Зенитный ракетный комплекс «Витязь» впервые в мире в зоне своей ответственности выполнил обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей полностью автоматически, без участия оператора. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины. При этом боевой расчет лишь контролировал работу комплекса, — заявил источник агентства.

Особенностью этого автоматического режима является отсутствие вмешательства оператора в работу комплекса. Решения, связанные с обнаружением и поражением целей, принимались искусственным интеллектом комплекса, и оператор не отменял эти решения. Таким образом, выбранный алгоритм работы автоматического режима подтверждался без участия человека.

По словам источника, комплекс «Витязь» одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации, что повышает его помехозащищенность, а также способности обнаружения и классификации целей.

Ранее сообщалось, что в России создаётся новая зенитная ракетная система С-550. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ. Глава ведомства Сергей Шойгу в начале селекторного совещания с руководством вооружённых сил напомнил о серии военных совещаний с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил создание ЗРС С-550. Однако какой-либо дополнительной информации о комплексе на сайте ведомства нет.