Сотрудника ОМОН расстреляли у метро в Санкт-Петербурге Сотрудника ОМОН ранили у метро «Гостиный Двор» в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около входа в метро «Гостиный Двор» злоумышленник выстрелил в сотрудника ОМОН, пишет «Фонтанка». Пострадавший доставлен в больницу с тяжелым ранением в живот. Подозреваемый задержан.

По данным Telegram-канала «112», утром 24 февраля у метро мужчина стал вести себя неадекватно, его попытался задержать сотрудник ОМОН, но мужчина достал травматический пистолет и выстрелил. По сведениям «Фонтанки», стреляли картечью из обреза. В настоящее время подступы к станции метро «Гостиный Двор» оцеплены, на месте работает следственно-оперативная группа, также стоит несколько автозаков. Следственный комитет завел дело о посягательстве на жизнь.

Ранее 33-летний житель Самары зарезал старшего лейтенанта полиции Ирину Янковскую за то, что та отказалась с ним знакомиться и дала ему пощечину. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Задержать подозреваемого удалось благодаря очевидцам, заметившим машину, на которой он уехал с места преступления.

В октябре прошлого года в Костромской области пожилой мужчина выстрелил в полицейского, сопровождавшего его в служебный автомобиль. От полученных ранений правоохранитель скончался. Подозреваемого вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После переговоров мужчина 1958 года рождения сдался полиции. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.