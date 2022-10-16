Пожилой дебошир застрелил полицейского в Костромской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Костромской области пожилой дебошир выстрелил в полицейскго, сопровождавшего мужчину в служебный автомобиль. От полученных ранений правоохранитель скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД. Инцидент произошел 15 октября во второй половине дня.

По информации УМВД, жительница села Георгиевского Межевского района сообщила в полицию о семейном скандале. На место происшествия был отправлен наряд полиции.

Прибыв на место, сотрудники полиции пресекли противоправное поведение гражданина, однако при сопровождении его в патрульный автомобиль мужчина выстрелил в полицейского комендантского взвода из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия, — сообщили в правоохранительных органах.

В резульате ранения полицейский скончался.

Подореваемого вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После переговоров мужчина 1958 года рождения сдался полиции. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил в Ставрополе замначальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Позднее подозреваемый сдался правоохранителям.

Также стало известно, чтоЗабайкальский краевой суд приговорил жителя Читы Василия Дунца, застрелившего девятилетнюю девочку, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкалью Егор Марков.