«РВ»: ВСУ попытались атаковать Крым

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Крым. В настоящее время российские войска отражают атаку у Севастополя. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Как написал канал, очевидцы сообщают о серии взрывов на Корабельной стороне Севастополя. По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал момент взрыва в Севастополе.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 30 августа авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных военных катера с десантом Вооруженных сил Украины в Черном море. По данным ведомства, на катерах находилось до 50 бойцов ВСУ.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в районе населенных пунктов Темерово и Гамово Тульской области. По данным экстренных служб региона, они упали на территории Киреевского района. В результате падения дронов никто не пострадал. Эти сведения подтвердили в Министерстве региональной безопасности.