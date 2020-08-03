Руководство «Титановой долины» приняло отставку арестованного гендиректора

Руководство особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловcкой области приняло отставку генерального директора Артемия Кызласова, обвиняемого по делу о коррупции, сообщили в компании.
В настоящее время Кызласов находится под домашним арестом, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере,
Накануне генеральным директором ОАО ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым в адрес высшего органа управления акционерным обществом было подано заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. 3 августа в заочной форме был проведён совет директоров особой экономической зоны, на котором отставка Артемия Кызласова была принята, — говорится в сообщении компании.
Вместе с Кызласовым силовики 17 февраля задержали и бывшего замминистра свердловского правительства Михаила Шилиманова. Ему вменяется посредничество в передаче денег. При этом сам гендиректор «Титановой долины» вину на суде не признал, писал NEWS.ru ранее.
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