Руководство «Титановой долины» приняло отставку арестованного гендиректора

https://static.news.ru/photo/a9cecb04-d613-11ea-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Артемий Кызласов Фото: Марина Молдавская/ТАСС

Руководство особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловcкой области приняло отставку генерального директора Артемия Кызласова, обвиняемого по делу о коррупции, сообщили в компании.

В настоящее время Кызласов находится под домашним арестом, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передаёт ТАСС.

Накануне генеральным директором ОАО ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым в адрес высшего органа управления акционерным обществом было подано заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. 3 августа в заочной форме был проведён совет директоров особой экономической зоны, на котором отставка Артемия Кызласова была принята, — говорится в сообщении компании.

Вместе с Кызласовым силовики 17 февраля задержали и бывшего замминистра свердловского правительства Михаила Шилиманова. Ему вменяется посредничество в передаче денег. При этом сам гендиректор «Титановой долины» вину на суде не признал, писал NEWS.ru ранее.