Ростовского военного обвинили в госизмене Ростовский военный Трачук предстал перед судом по делу о незаконном получении гостайны и госизмене

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Военнослужащий Ростовского гарнизона Илья Трачук обвиняется в незаконном получении сведений, которые составляют гостайну, и государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Расследование возбужденного в отношении него уголовного дела уже завершено и оно передано в суд.

Илье Трачуку следствием вменяется совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»), а также ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Его дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — сказал собеседник агентства.

В суде поступление дела в отношении военнослужащего подтвердили и добавили, что очередное заседание по нему должно состояться 10 апреля.

По сведения агентства, в прошлом году Трачук дважды привлекался гарнизонным военным судом Ростова-на-Дону к ответственности за совершение грубых дисциплинарных проступков.

Ранее сообщалось, что житель Приморского края стал фигурантом дела о госизмене. Его заподозрили в сотрудничестве с разведкой Китая и пособничестве в передаче информации по военной тематике.