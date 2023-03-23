Жителя Приморского края заподозрили в работе на китайскую разведку Baza: на жителя Приморского края возбудили уголовное дело за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На жителя Приморского края возбудили уголовное дело за госизмену, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, мужчину подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая и пособничестве в передаче информации по военной тематике.

Baza утверждает, что по версии следствия, мужчина по фамилии Лукин приехал в город Хэйхэ в 2013 году. Там его завербовали, а спустя семь лет он вывез в Китай своего знакомого, который обладал информацией по военной тематике.

Дело против Лукина возбудили 15 марта.

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