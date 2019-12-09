https://static.news.ru/photo/c40ce15e-19cb-11ea-894b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Молодожёны в Сызрани попали в необычную ситуацию, из-за которой невеста провела первую брачную ночь сразу с двумя мужчинами.

После свадьбы пара отправилась в гостиницу, где планировала предаться любви. Застолье закончилось около полуночи. Довезти до отеля знакомых предложил один из гостей. Он оказался трезвым и мог управлять автомобилем. Приехав на место, друг жениха не спешил уехать обратно и решил выпить «на брудершафт», передаёт КТВ-Луч.

Молодожёны предложили ему остаться на ночь, а утром вернуться в город. Несколько часов они пели песни про любовь, а потом попрощались.

Ранее News.ru сообщал, что на территории Владивостока жених и невеста оригинально отпраздновали регистрацию брака. На выходе из загса молодожёны устроили стрельбу.

Жители Владивостока негативно отреагировали на поведение членов молодой семьи. Многие призвали разобраться с этой ситуацией сотрудников местных правоохранительных органов, так как подобные «шутки» могут угрожать окружающим.