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29 июля 2025 в 12:10

Россиянка помогла 62 мигрантам нелегально работать на стройках

В Ленинградской области пресекли схему незаконной легализации мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области правоохранители раскрыли схему, связанную с незаконной легализацией мигрантов в Ломоносовском районе, пишет Neva.Today со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Полицейские задержали подозреваемую, которая предварительно помогла 62 мигрантам переехать в регион для работы на стройках.

По данным следствия, с декабря 2024 года женщина вместе с соучастниками занималась поиском иностранных граждан, желающих работать на строительных объектах. Преступники организовали схему фиктивной регистрации мигрантов по адресам местных жителей без фактического проживания. За эту услугу взимали 7,5 тысячи рублей с каждого иностранного работника.

Женщина также помогла получить мигрантам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ ее законодательства. В миграционные органа местная жительница отправляла документы с ложной информацией о месте проживания приезжих.

Ранее сообщалось, что следствие ходатайствует об аресте супружеской пары, организовавшей в своей квартире на Мытной улице в Москве нелегальный хостел для мигрантов. 23 июля там произошел пожар, в результате которого один человек погиб, 10 пострадали.

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