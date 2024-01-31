Россиянка полтора года шпионила для ВСУ против ВС РФ ФСБ задержала завербованного агента СБУ в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности задержала в Херсонской области женщину, завербованную СБУ, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России. По данным органа, задержанная с 2022 года собирала и передавала информацию о военных объектах и властях РФ.

Установлено, что в июне 2022 года гражданка России была завербована в Николаеве сотрудниками украинских спецслужб, после чего прибыла в Херсон. Ею отрабатывались задания на предоставление сведений о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области, контролируемой ВС РФ, — сказали в ФСБ.

Агент СБУ уже дала признательные показания. Она также отказалась в дальнейшем выполнять задания украинских спецслужб.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике женщину, которая собирала и передавала ВСУ данные о российской армии. Задержанная является гражданкой Украины. В ФСБ установили, что женщина из личных мотивов передавала Вооруженным силам Украины сведения о дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, участвующих в спецоперации.

Ранее ФСБ задержала в Ростовской области двух россиян, завербованных украинскими спецслужбами. Мужчины собирали и передавали информацию о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа.