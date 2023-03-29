Россиянка обвинила Wildberries в заражении мышиной лихорадкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Уфы рассказала Telegram-каналу SHOT, что во время работы на складе маркетплейса Wildberries заразилась мышиной лихорадкой. По ее словам, трудиться приходилось в антисанитарных условиях, а руководство компании никаких мер по исправлению ситуации не предпринимало.

По словам собеседницы канала, грызунов, как живых, так и мертвых, видела не только она, но и другие сотрудники маркетплейса. Мыши были повсюду – в товарах, на рабочей кухне.

В какой-то момент россиянка почувствовала недомогание. Инфекция вызвала временную слепоту, а затем поразила почки. В итоге девушка оказалась в больнице, где ей и поставили диагноз. Спустя 10 дней, после выписки, она вернулась на работу и увидела, что ситуация с присутствием мышей на складе никак не изменилась.

По словам россиянки, руководство компании не поверило ее словам о том, что она заразилась на рабочем месте и обвинило ее во лжи. Когда девушка рассказала о произошедшем в соцсетях, ее уволили.

Мышиная лихорадка (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) – острое инфекционное заболевание, возникающее после контакта с продуктами жизнедеятельности грызунов, являющихся переносчиками вируса. При отсутствии своевременной помощи может стать причиной серьезных осложнений и летального исхода.