Россиянка чуть не осталась без руки после работы на зернодробильной машине Baza: жительницу Московской области по плечо затянуло в зернодробильную машину

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Жительницу Подмосковья по плечо затянуло в зернодробильную машину во время работы с аппаратом, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, 25-летняя девушка получила очень серьезные травмы.

Канал также опубликовал рентгеновский снимок пострадавшей. На нем отчетливо видно, что одна из деталей зернодробильной машины вошла девушке в руку практически до плеча. Пострадавшая была доставлена в Каширскую больницу.

Врачам пришлось экстренно проводить операцию. Благодаря кропотливой работе медиков руку девушки удалось спасти. Сперва они выделили зажатые и поврежденные сосуды и нервы, после чего извлекли механизм и зашили мышцы.

В общей сложности операция заняла один час. По информации канала, сейчас пострадавшая восстанавливается.

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