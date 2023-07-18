В Самарской области школьник упал с эскалатора и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В торговом центре «Русь на Волге» Тольятти 12-летний мальчик упал в эскалатора и получил серьезные травмы, сообщает MK со ссылкой на Минздрав региона. По Минздрава региона, ребенка доставили в больницу 17 июля, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

По предварительным данным, 17 июля 2023 года в одном из торговых центров города Тольятти ребенок упал с эскалатора, в результате чего получил телесные повреждения и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывается вся необходимая помощь, — заявили в ведомстве.

Начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что со второго этажа парковки торгового центра «Филион» на Багратионовском проезде в Москве упала машина марки Nissan. Автомобиль протаранил ограждение и рухнул рядом с машиной Росгвардии. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что 55-летняя женщина перепутала педали газа и тормоза. Владелицу машины госпитализировали открытой черепно-мозговой травмой и переломом грудного отдела позвоночника.