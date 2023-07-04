Момент падения авто с парковки ТЦ «Филион» в Москве попал на видео

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Telegram-канал SHOT опубликовал видео падения машины марки Nissan со второго этажа парковки торгового центра «Филион» на Багратионовском проезде в Москве. На кадрах видно, как автомобиль протаранил ограждение и рухнул рядом с машиной Росгвардии. SHOT пишет, что 55-летняя женщина перепутала газ и тормоз.

По информации канала, владелицу машины госпитализировали в Боткинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом грудного отдела позвоночника.

Ранее сообщалось, что на помощь женщине пришли очевидцы. По их словам, пострадавшая была вся в крови, когда ее вытащили из разбившейся машины, которая приземлилась на крышу.

До этого на 86-м километре МКАД ранее произошло ДТП с участием трех машин. Авария произошла 26 июня, причиной стала утка с утятами, которые переходили дорогу. Первым заметил птиц и остановился водитель грузовика. Один из автомобилистов не успел отреагировать и сбросить скорость, поэтому врезался в бампер впередистоящей машины, которая откатилась и врезалась в еще один автомобиль.